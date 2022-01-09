По всей видимости, пути полузащитника Поля Погба и «Манчестер Юнайтед» разойдутся в конце сезона. Руководство манкунианцев не спешит предлагать футболисту новые условия личного контракта, а сам француз наверняка примет решение сменить клубную прописку – на этом настаивает его агент, Мино Райола.

Как сообщалось ранее, на Погба остался лишь один претендент – «ПСЖ». Авторитетное британское издание The Times сообщает, что хавбека устраивает подобный расклад событий.

Также пока неизвестно, впишется ли игрок в систему новоиспеченного главного тренера «Юнайтед» Ральфа Рангника. По предварительным данным, Погба приступит к тренировочной работе лишь через пять недель, долечив травму бедра.