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Погба склоняется к переходу в «ПСЖ» слухи

09 Января 2022 • 19:31 Комментировать (1)
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.70 2.03
15.01 20:30

По всей видимости, пути полузащитника Поля Погба и «Манчестер Юнайтед» разойдутся в конце сезона. Руководство манкунианцев не спешит предлагать футболисту новые условия личного контракта, а сам француз наверняка примет решение сменить клубную прописку – на этом настаивает его агент, Мино Райола.

Как сообщалось ранее, на Погба остался лишь один претендент – «ПСЖ». Авторитетное британское издание The Times сообщает, что хавбека устраивает подобный расклад событий.

Также пока неизвестно, впишется ли игрок в систему новоиспеченного главного тренера «Юнайтед» Ральфа Рангника. По предварительным данным, Погба приступит к тренировочной работе лишь через пять недель, долечив травму бедра.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
snk6565
09 Января 2022 в 19:48
По ходу, дело тут в другом...после отказа Реала, реальных кандидатов на развод на бабло не осталось...да и шейхи, не думаю, что просто так разведутся...по крайней мере, хотелось бы так думать, по отношению к этой мерзоте
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