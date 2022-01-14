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Фабиан Руис может перебраться в «Манчестер Юнайтед»

14 Января 2022 • 02:06 Комментировать (1)
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
2.85 3.50 2.40
15.01 20:30

Испанский полузащитник итальянского «Наполи» Фабиан Руис вскоре может стать игроком английского «Манчестер Юнайтед».

У 25-летнего Руиса контракт с «Наполи» истекает летом следующего года. В итальянском клубе не могут договориться с футболистом о новом соглашении, так как руководство клуба хочет сократить оклад центрального полузащитника.

В Фабиане Руисе заинтересован не только «Манчестер Юнайтед», но также «ПСЖ» и «Барселона», сообщает The Mirror. Но английский клуб готов сделать «Наполи» конкретное предложение уже в это трансферное окно, если не получится договориться с Декланом Райсом из лондонского «Вест Хэма».

В нынешнем сезоне Фабиан Руис провёл за «Наполи» во всех турнирах 19 матчей, забил пять голов и отметился тремя голевыми передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Фабиан Руис
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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