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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду заявил, что чувствует себя «на 30 лет»

13 Января 2022 • 18:01 Комментировать (2)
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
2.85 3.50 2.45
15.01 20:30

Похоже, Криштиану Роналду еще даже не думает о том, когда вешать бутсы на пресловутый гвоздь. Португальский супернападающий намерен играть как минимум до сорока лет - а почему бы и нет, если сейчас, накануне своего 37-летия, он чувствует себя на 30 лет? Впрочем, даже CR7 понимает - с каждым годом выдерживать конкуренцию с молодыми будет все сложнее и сложнее:

 - Я ощущаю себя на тридцать лет. Я слежу за своим телом, мне хочется проверить - смогу ли я держать обычный уровень выступлений до сорока, а может, и до 42 лет. Для этого потребуются долгие и упорные тренировки, ведь надо соревноваться с молодыми, полными сил 20-летними ребятами, - цитирует Роналду ESPN Brazil.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Стэтхэм на минималках
13 Января 2022 в 18:12
Пример для всех, который врядли достижим. Сможет клепать еще до 40+, хоть в отработке на оборону будет минус. Ему уже пора играть наконечника и на фланг не лезть.
Misha_diablo_football
13 Января 2022 в 19:00
он не отрабатывает на оборону и играет наконечника уже лет 7-8...
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