Роналду заявил, что чувствует себя «на 30 лет»

Похоже, Криштиану Роналду еще даже не думает о том, когда вешать бутсы на пресловутый гвоздь. Португальский супернападающий намерен играть как минимум до сорока лет - а почему бы и нет, если сейчас, накануне своего 37-летия, он чувствует себя на 30 лет? Впрочем, даже CR7 понимает - с каждым годом выдерживать конкуренцию с молодыми будет все сложнее и сложнее:

- Я ощущаю себя на тридцать лет. Я слежу за своим телом, мне хочется проверить - смогу ли я держать обычный уровень выступлений до сорока, а может, и до 42 лет. Для этого потребуются долгие и упорные тренировки, ведь надо соревноваться с молодыми, полными сил 20-летними ребятами, - цитирует Роналду ESPN Brazil.