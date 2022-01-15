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​Джеррард: «Если бы мы играли все 90 минут так, как во втором тайме, могли бы обыграть «МЮ»

15 Января 2022 • 23:52 Комментировать
Астон Вилла
2:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард дал комментарий после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2). По ходу второго тайма бирмингемская команда отыгралась со счёта 0:2.

«Думаю, мы сильно прибавили после перерыва. В перерыве нам пришлось быть честными, потому что в стартовые 25 минут мы действовали не так, как хотели. Мы планировали быть агрессивными и высоко прессинговать «МЮ», но соперник был лучше. Мы заслуживали проигрывать к перерыву. Спасибо игрокам – они засучили рукава и дальше показали футбол, который похож на тот, который я хочу видеть в исполнении «Астон Виллы».

Я ожидал реакции после кубкового поражения от «МЮ», и увидел её, но только после перерыва. Если бы мы играли так 90 минут, мы могли бы набрать больше, чем один балл», - сказал Джеррард Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Стивен Джеррард Астон Вилла
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окончен Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед 2.85 3.45 2.45
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