Помимо краткосрочных трансферных планов, «Манчестер Юнайтед» рассматривает еще и варианты для усиления состава следующим летом. Манкуанцы решили приобрести нового центрального защитника, найдя подходящую кандидатуру в Бундеслиге.

Журналист Санти Ауна уверяет, что руководство «МЮ» уже выходило на контакт с представителями дортмундской «Боруссии» касательно потенциального перехода Дана-Акселя Загаду. Подписание 22-летнего француза – инициатива Ральфа Рангника, который в далеком 2017 году пытался переманить его в «РБ Лейпциг».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Загаду в 14 миллионов евро. В текущем сезоне он лишь пять раз выходил на поле в составе «Боруссии» в рамках чемпионата Германии.