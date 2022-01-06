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Защитник дортмундской «Боруссии» попал в шорт-лист «Манчестер Юнайтед» слухи

06 Января 2022 • 00:29 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Боруссия Д
3.50 3.75 2.00
08.01 20:30

Помимо краткосрочных трансферных планов, «Манчестер Юнайтед» рассматривает еще и варианты для усиления состава следующим летом. Манкуанцы решили приобрести нового центрального защитника, найдя подходящую кандидатуру в Бундеслиге.

Журналист Санти Ауна уверяет, что руководство «МЮ» уже выходило на контакт с представителями дортмундской «Боруссии» касательно потенциального перехода Дана-Акселя Загаду. Подписание 22-летнего француза – инициатива Ральфа Рангника, который в далеком 2017 году пытался переманить его в «РБ Лейпциг».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Загаду в 14 миллионов евро. В текущем сезоне он лишь пять раз выходил на поле в составе «Боруссии» в рамках чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Дан-Аксель Загаду
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