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«Манчестер Юнайтед» не делал предложений по Закарии

10 Января 2022 • 17:11 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.70 2.03
15.01 20:30

«Манчестер Юнайтед» не собирается в это трансферное окно покупать полузащитника гладбахской «Боруссии» Дениса Закарию. По сообщениям журналиста Фабрицио Романо в «Твиттере», английский клуб до сих пор не делал никаких предложений по трансферу игрока.

«Манчестер Юнайтед» находится в поисках полузащитника в связи с тем, что Поль Погба, вероятней всего, покинет команду ближайшим летом на правах свободного агента. Контракт француза с «МЮ» истекает уже в июне, а стороны пока не могут договориться о новом соглашении.

В этом сезоне Закария провел 15 матчей за «Боруссию» Мёнхенгладбах в Бундеслиге. В этих матчах футболист отметился двумя голами и одним ассистом.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Мёнхенгладбах Бундеслига Апл Денис Закария
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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