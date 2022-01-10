«Манчестер Юнайтед» не делал предложений по Закарии

«Манчестер Юнайтед» не собирается в это трансферное окно покупать полузащитника гладбахской «Боруссии» Дениса Закарию. По сообщениям журналиста Фабрицио Романо в «Твиттере», английский клуб до сих пор не делал никаких предложений по трансферу игрока.

«Манчестер Юнайтед» находится в поисках полузащитника в связи с тем, что Поль Погба, вероятней всего, покинет команду ближайшим летом на правах свободного агента. Контракт француза с «МЮ» истекает уже в июне, а стороны пока не могут договориться о новом соглашении.

В этом сезоне Закария провел 15 матчей за «Боруссию» Мёнхенгладбах в Бундеслиге. В этих матчах футболист отметился двумя голами и одним ассистом.