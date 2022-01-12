Последние несколько месяцев выдались для нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда не самыми легкими – футболист не смог вернуться на прежний уровень после травмы плеча, а сейчас активно подвергается критике со стороны болельщиков.

Как следствие, многие британские источники сообщали о том, что сам Рэшфорд начал некомфортно чувствовать себя в Манчестере. Согласно изданию The Times, за этой ситуацией пристально следит «ПСЖ».

Полагается, что боссы французского клуба рассматривают Рэшфорда в качестве возможной замены Килиану Мбаппе. Однако руководство «МЮ» наверняка не захочет соглашаться на сделку – на днях они предложат игроку новый контракт.