Почеттино ждёт приглашения в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино следующим летом хочет возглавить «Манчестер Юнайтед». Согласно The Sun, аргентинский специалист недоволен своим положением в Париже и собирается покинуть команду по окончанию сезона.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то его главный тренер Ральф Рангник пока что не лучшим образом справляется со своими обязанностями. В последних трех матчах под руководством немца команда набрала лишь 4 очка.

Напомним, что ранее Почеттино работал в АПЛ с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом».