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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино ждёт приглашения в «Манчестер Юнайтед»

06 Января 2022 • 21:39 Комментировать (1)
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.55 3.85 1.95
15.01 20:30

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино следующим летом хочет возглавить «Манчестер Юнайтед». Согласно The Sun, аргентинский специалист недоволен своим положением в Париже и собирается покинуть команду по окончанию сезона.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то его главный тренер Ральф Рангник пока что не лучшим образом справляется со своими обязанностями. В последних трех матчах под руководством немца команда набрала лишь 4 очка.

Напомним, что ранее Почеттино работал в АПЛ с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Саутгемптон Манчестер Юнайтед Ральф Рангник ПСЖ Лига 1 Апл
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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