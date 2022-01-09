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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Магуайр уверен, что «МЮ» закончит сезон в четвёрке АПЛ и с трофеем

09 Января 2022 • 18:24 Комментировать (2)
Астон Вилла
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Манчестер Юнайтед
3.45 3.70 2.03
15.01 20:30

На фоне неудачных выступлений «Манчестер Юнайтед» вокруг команды начали появляться множество слухов, которые представителям клуба приходится опровергать. Например, ранее с заявлением выступил Маркус Рэшфорд, а известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о желании Криштиану Роналду остаться в клубе, даже если манкунианцам не удастся пробиться в Лигу чемпионов.

В стороне не остался и защитник Гарри Магуайр, который на правах капитана поддержал новоиспеченного наставника Ральфа Рангника.

«Мы полностью уважаем нашего тренера и доверяем ему. Конечно, смена штаба в середине сезона не всегда проходит гладко, это распространенная ситуация. Но я повторюсь – ответственность лежит на нас, на футболистах. Лидері коллектива могут гарантировать, что мы завершим сезон в четверке АПЛ и с трофеем», - цитирует Магуайра издание Metro.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
09 Января 2022 в 19:11
Пока что единственный возможный трофей МЮ за текущий сезон это Кубок Англии и то с наименьшей вероятностью на успех потому что она ещё он на стадии 1/32 финала...
LMI
09 Января 2022 в 18:42
С чего такая уверенность?
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