Магуайр уверен, что «МЮ» закончит сезон в четвёрке АПЛ и с трофеем

На фоне неудачных выступлений «Манчестер Юнайтед» вокруг команды начали появляться множество слухов, которые представителям клуба приходится опровергать. Например, ранее с заявлением выступил Маркус Рэшфорд, а известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о желании Криштиану Роналду остаться в клубе, даже если манкунианцам не удастся пробиться в Лигу чемпионов.

В стороне не остался и защитник Гарри Магуайр, который на правах капитана поддержал новоиспеченного наставника Ральфа Рангника.

«Мы полностью уважаем нашего тренера и доверяем ему. Конечно, смена штаба в середине сезона не всегда проходит гладко, это распространенная ситуация. Но я повторюсь – ответственность лежит на нас, на футболистах. Лидері коллектива могут гарантировать, что мы завершим сезон в четверке АПЛ и с трофеем», - цитирует Магуайра издание Metro.