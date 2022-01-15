​Роналду не попал в состав «Манчестер Юнайтед» - известна причина

Криштиану Роналду не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на субботний матч Премьер-лиги Англии против «Астон Виллы». Рулевой «красных дьяволов» Ральф Рангник незадолго до старта игры сообщил, что Роналду испытывает проблемы с мышцей бедра и не смог тренироваться в пятницу. Немецкий тренер выразил надежду на то, что Роналду сможет сыграть в среду против «Брентфорда».

Напомним, что в понедельник Криштиану Роналду не играл против «Астон Виллы» и в кубковом матче.

Матч между и «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 20:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.