Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лингард снова может оказаться в «Вест Хэме»

05 Января 2022 • 00:09 Комментировать
Вест Хэм
...
Норвич
1.27 5.60 11.50
12.01 22:45

«Вест Хэм» работает над приобретением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

«Хаммерс» взяли в аренду 30-летнего полузащитника во второй половине прошлого сезона. Лингард чудесным образом проявил себя в стане «молотобойцев», забив 9 голов и отдав 5 голевых передач в 16 матчах. После этих свершений лондонский клуб постоянно связывали с игроком сборной Англии.

Лингард провел очень мало времени в текущем сезоне АПЛ за «Манчестер Юнайтед», сыграв всего 88 минут.

Как сообщает express.co.uk, «Вест Хэм» работает над предложением по полузащитнику, которое устроит «красный дьяволов».

Контракт Джесси Лингарда истекает в конце сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Джесси Лингард
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ НОРВИЧ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласовал аренду Мэйтленд-Найлса в «Рому»
00:29 · Англия. Премьер-лига
Рэмзи отклонил предложение клуба АПЛ 1
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Милан» отказал «Тоттенхэму» в обмене Кесси на Ндомбеле
00:21 · Англия. Премьер-лига
Источник: «Атмосфера в раздевалке «МЮ» ужасная, футболисты недовольны Рангником»
00:09 · Англия. Премьер-лига
Лингард снова может оказаться в «Вест Хэме»
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» открыт к обмену Ляпорта на де Йонга
04 Января
23:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» ищет нового вингера
23:41 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа может перейти в «Брайтон» или «Кристал Пэлас»
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» усилился защитником «Атлетико»
23:17 · Англия. Кубок лиги
Конте собирается встретиться с руководством «Тоттенхэма», чтобы обсудить зимние трансферы
23:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» стремится подписать Кесси
23:02 · Англия. Премьер-лига
Лукаку выступил с публичными извинениями перед болельщиками «Челси»
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» запланировал солидно усилиться в зимнее трансферное окно слухи
22:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» летом примет решение по Ляказетту
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хотела вернуть Феррана Торреса обратно в «Сити» 1
Все новости
Рекомендуем