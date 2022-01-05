Лингард снова может оказаться в «Вест Хэме»

«Вест Хэм» работает над приобретением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

«Хаммерс» взяли в аренду 30-летнего полузащитника во второй половине прошлого сезона. Лингард чудесным образом проявил себя в стане «молотобойцев», забив 9 голов и отдав 5 голевых передач в 16 матчах. После этих свершений лондонский клуб постоянно связывали с игроком сборной Англии.

Лингард провел очень мало времени в текущем сезоне АПЛ за «Манчестер Юнайтед», сыграв всего 88 минут.

Как сообщает express.co.uk, «Вест Хэм» работает над предложением по полузащитнику, которое устроит «красный дьяволов».

Контракт Джесси Лингарда истекает в конце сезона.