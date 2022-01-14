Джеррард: «Можем создать проблемы «МЮ», если сыграем так хорошо, как и в кубковом матче»

Уже завтра, 15 января, «Астон Вилла» попытается взять у «Манчестер Юнайтед» реванш за вылет из Кубка Англии. Наставник бирмингемцев Стивен Джеррард уверен, что его подопечным по силам отобрать очки у соперника.

«Дважды сыграть с одним оппонентом за такой краткий промежуток времени – это уникальная возможность отомстить. Мы должны продемонстрировать тот уровень игры, который был днями ранее. Можем создать проблемы «МЮ», если сыграем так хорошо, как и в кубковом матче. У меня нет в этом сомнений», - цитирует Джеррарда официальный сайт «Астон Виллы».

К слову, встреча этих команд в первом круге закончилась минимальным поражением манкунианцев.