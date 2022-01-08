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«Наполи» подписал защитника «Манчестер Юнайтед» официально

08 Января 2022 • 18:07 Комментировать
Наполи
...
Сампдория
1.45 4.70 7.20
Через 23 ч. 7 мин.

Итальянский «Наполи» официально объявил о приобретении защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе на правах шестимесячной аренды без права выкупа, сообщает официальный  «Твиттер» клуба. Сумма аренды составит 500 тысяч евро.

Футболист  может дебютировать за новую команду уже в ближайшем матче против «Сампдории».  Центральный защитник является универсалом, и также может сыграть на позиции правого защитника.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 24-летний Туанзебе  отыграл 9 матчей на правах аренды в составе «Астон Виллы». Трансферная стоимость Акселя Туанзебе оценивается в 8 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Аксель Туанзебе
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НАПОЛИ САМПДОРИЯ
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