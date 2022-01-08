Итальянский «Наполи» официально объявил о приобретении защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе на правах шестимесячной аренды без права выкупа, сообщает официальный «Твиттер» клуба. Сумма аренды составит 500 тысяч евро.

Футболист может дебютировать за новую команду уже в ближайшем матче против «Сампдории». Центральный защитник является универсалом, и также может сыграть на позиции правого защитника.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 24-летний Туанзебе отыграл 9 матчей на правах аренды в составе «Астон Виллы». Трансферная стоимость Акселя Туанзебе оценивается в 8 млн евро.