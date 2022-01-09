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«Ещё один провал Рангника»: «МЮ» вряд ли удастся переманить к себе Холанна слухи

09 Января 2022 • 17:52 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.70 2.03
15.01 20:30

Ральфа Рангника приглашали на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» с целью справиться с тем хаосом, который образовался в команде. Впрочем, немецкому специалисту не удалось в краткие сроки решить имеющеюся проблему, а также под угрозой срыва находится еще одна поставленная перед ним задача.

Дело в том, что руководство манкунианцев надеялось на помощь Рангника в процессе переговоров с нападающим Эрлингом Холанном, являющимся приоритетным подписанием в следующее трансферное окно. Согласно предварительным данным, связи немца должны были повлиять на решение форварда и его агента.

Но, как передает источник The Mirror, Холанн намерен перебраться в чемпионат Испании. Вариант с переездом в Манчестер он на данный момент даже не рассматривает.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Эрлинг Холанн
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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