Ральфа Рангника приглашали на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» с целью справиться с тем хаосом, который образовался в команде. Впрочем, немецкому специалисту не удалось в краткие сроки решить имеющеюся проблему, а также под угрозой срыва находится еще одна поставленная перед ним задача.

Дело в том, что руководство манкунианцев надеялось на помощь Рангника в процессе переговоров с нападающим Эрлингом Холанном, являющимся приоритетным подписанием в следующее трансферное окно. Согласно предварительным данным, связи немца должны были повлиять на решение форварда и его агента.

Но, как передает источник The Mirror, Холанн намерен перебраться в чемпионат Испании. Вариант с переездом в Манчестер он на данный момент даже не рассматривает.