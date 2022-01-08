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Рэшфорд поддержал Рангника

08 Января 2022 • 20:14 Комментировать (1)
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.75 2.02
15.01 20:30

После поражения от «Вулверхэмптона» в раздевалке «Манчестер Юнайтед» нашлось много недовольных методами работы немецкого главного тренера Ральфа Рангника, сообщает Sky Sports News.

Однако нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд опроверг эти слухи, выразив слова поддержки новоиспечённому тренеру клуба Ральфу Рангнику.

 «Мы все были разочарованы недавними выступлениями, а также новостями в прессе, ставящими  под сомнение нашу приверженность не только менеджеру и тренерскому штабу, но и клубу», - написал Рэшфорд в своем посте в «Твиттере».

 «Я испытываю бесконечное уважение и к клубу, и к тренеру и с нетерпением жду возможности улучшить свою игру под руководством нового тренерского персонала «Манчестер Юнайтед», - добавил игрок.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Маркус Рэшфорд
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
biz_plan
08 Января 2022 в 20:47
Судя по всему, Рангник потерял контроль над командой.
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