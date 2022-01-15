​Рангник: «Это был лучший матч «Манчестер Юнайтед» под моим руководством»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий после ничьей с «Астон Виллой» (2:2). «Красные дьяволы» по ходу игры вели со счётом 2:0, но упустили перевес и потеряли очки.

«Трудно смириться с этим результатом, ведь мы вели 2:0 и, как я думаю, провели лучший матч с тех пор, как я возглавил команду. Первые полчаса мы доминировали и контролировали игру, действуя компактно и плотно в обороне. Но когда ты ведёшь 2:0 и в итоге теряешь очки, это похоже на поражение. Нужно смотреть вперёд. Сегодня мы играли хорошо», - сказал Рангник BBC Match of the Day.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 19 января против «Брентфорда».