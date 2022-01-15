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​Рангник: «Это был лучший матч «Манчестер Юнайтед» под моим руководством»

15 Января 2022 • 23:33 Комментировать (2)
Астон Вилла
2:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий после ничьей с «Астон Виллой» (2:2). «Красные дьяволы» по ходу игры вели со счётом 2:0, но упустили перевес и потеряли очки.

«Трудно смириться с этим результатом, ведь мы вели 2:0 и, как я думаю, провели лучший матч с тех пор, как я возглавил команду. Первые полчаса мы доминировали и контролировали игру, действуя компактно и плотно в обороне. Но когда ты ведёшь 2:0 и в итоге теряешь очки, это похоже на поражение. Нужно смотреть вперёд. Сегодня мы играли хорошо», - сказал Рангник BBC Match of the Day.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 19 января против «Брентфорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
15 Января 2022 в 23:52
Ого. Красава тогда
NOBODY
15 Января 2022 в 23:38
странно, Рангник присутствовал на матче? я думал, забудет...
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окончен Ньюкасл 1:1 Уотфорд 2.03 3.60 3.60
окончен Норвич 2:1 Эвертон 3.80 3.35 2.05
окончен Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон 2.25 3.10 3.55
окончен Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед 2.85 3.45 2.45
16.01  17:00 Вест Хэм ... Лидс
16.01  17:00 Ливерпуль ... Брентфорд 1.25 6.00 11.50
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