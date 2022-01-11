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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Севилья» отказалась от идеи аренды Марсьяля

11 Января 2022 • 21:07 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.00 3.55 2.30
15.01 20:30

«Севилья» намеревалась арендовать у «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, однако в итоге стороны не смогли договориться об условиях соглашения. Как сообщает Marca, камнем преткновения стало требование «МЮ» оплачивать, помимо аренды, половину зарплаты футболиста. А она составляет восемь миллионов евро. Руководству «Севильи» такие требования показались чрезмерными, даже несмотря на то, что сам Марсьяль еще недавно весьма оптимистично оценивал перспективы перехода.

Впрочем, это не отменяет того, что Хулену Лопетеги теперь нужны другие варианты, дабы удерживать темп в чемпионской гонке с «Реалом» в Ла Лиге. А значит, вскоре мы узнаем и о других планах андалусийцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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