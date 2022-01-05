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«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетными целями для усиления опорной зоны

05 Января 2022 • 21:46 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.55 3.85 1.95
15.01 20:30

«Манчестер Юнайтед» все же решил выйти на трансферный рынок зимой – клуб посчитал необходимым приобрести нового футболиста в центральную зону. Более того, манкунианцы окончательно определились с приоритетными вариантами.

По информации журналиста Sky Sports Дармеша Шета, «МЮ» отказался от нескольких игроков, остановив свой выбор на Рубене Невеше из «Вулверхэмптона» и Бубакаре Камара из «Марселя».

Согласно различным слухам, главный тренер Ральф Рангник хотел видеть в команде некоторых полузащитников из Бундеслиги, но, скорее всего, он вместе с руководством в последний момент изменили свое решение.  

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Рубен Невеш Бубакар Камара
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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