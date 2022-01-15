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Коутиньо в дебютном матче помог «Астон Вилле» уйти от поражения в игре с «МЮ»

15 Января 2022 • 22:33 Комментировать (2)
Астон Вилла
2:2
Манчестер Юнайтед
окончен

«Астон Вилла» с «МЮ» подарили болельщикам праздник футбола с забитыми мячами и интригой. «Красные дьяволы» в более-менее равной борьбе вели в счете почти весь поединок благодаря дублю Бруну Фернандеша. У бирмингемцев дебютировал Филиппе Коутиньо, который сыграл просто здорово. Сначала он ассистировал Джакобу Рамси, а спустя пять минут замкнул уже обратный пас - 2:2.

«МЮ» остается седьмым, его соперник - 13-й.

Протокол игры  
Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед
    6' Фернандеш Бруну (0:1)
    67' Фернандеш Бруну (0:2)
(1:2) Рамси Джакоб 77'    
(2:2) Коутиньо Филиппе 82'    
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти Конса Эзри   46' (Хаус Кортни (   46') Мингс Тайрон Динь Люка   27' Сансон Морган   68' (Коутиньо Филиппе (   68') Соарес Дуглас Рамси Джакоб Уоткинс Олли Буэндия Эмилиано Ингс Дэнни   76' (Чуквуэмека Карни (   76')
Запасные: Янг Эшли Таргетт Мэтт Арчер Камерон Хейден Кейн Стир Джед Ироэгбунам Тим
Де Хеа Давид Далот Диогу Линделоф Виктор Варан Рафаэль Теллес Алекс Фред Сантос Матич Неманья   31' Гринвуд Мэйсон   89' (Ван де Бек Донни (   89') Фернандеш Бруну   46'   89' (Лингард Джесси (   89') Эланга Энтони   78' (Санчо Джедон (   78') Кавани Эдинсон
Запасные: Мата Хуан Магуайр Гарри Хитон Том Джонс Фил Хендерсон Дин
15 января. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
andi
15 Января 2022 в 22:39
Огонь второй тайм получился.Рад за команду СТИВИ ДЖИ.
Alex1972
15 Января 2022 в 22:38
Гелевый: Хави, забери меня отсюда, мне здесь холодно и овцы мешают спать... Да и Рангник со своим прессингом надоел.... А-ха-ха-ха...
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окончен Манчестер Сити 1:0 Челси 1.79 3.90 4.70
окончен Ньюкасл 1:1 Уотфорд 2.03 3.60 3.60
окончен Норвич 2:1 Эвертон 3.80 3.35 2.05
окончен Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон 2.25 3.10 3.55
окончен Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед 2.85 3.45 2.45
16.01  17:00 Вест Хэм ... Лидс
16.01  17:00 Ливерпуль ... Брентфорд 1.30 5.70 10.50
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