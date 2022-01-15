Коутиньо в дебютном матче помог «Астон Вилле» уйти от поражения в игре с «МЮ»

«Астон Вилла» с «МЮ» подарили болельщикам праздник футбола с забитыми мячами и интригой. «Красные дьяволы» в более-менее равной борьбе вели в счете почти весь поединок благодаря дублю Бруну Фернандеша. У бирмингемцев дебютировал Филиппе Коутиньо, который сыграл просто здорово. Сначала он ассистировал Джакобу Рамси, а спустя пять минут замкнул уже обратный пас - 2:2.

«МЮ» остается седьмым, его соперник - 13-й.