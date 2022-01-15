Коутиньо в дебютном матче помог «Астон Вилле» уйти от поражения в игре с «МЮ»

«Астон Вилла» с «МЮ» подарили болельщикам праздник футбола с забитыми мячами и интригой. «Красные дьяволы» в более-менее равной борьбе вели в счете почти весь поединок благодаря дублю Бруну Фернандеша. У бирмингемцев дебютировал Филиппе Коутиньо, который сыграл просто здорово. Сначала он ассистировал Джакобу Рамси, а спустя пять минут замкнул уже обратный пас - 2:2.
«МЮ» остается седьмым, его соперник - 13-й.
Протокол игры
|6' Фернандеш Бруну (0:1)
|67' Фернандеш Бруну (0:2)
|(1:2) Рамси Джакоб 77'
|(2:2) Коутиньо Филиппе 82'
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • Конса Эзри 46' ( Хаус Кортни ( 46') • Мингс Тайрон • Динь Люка • 27'Сансон Морган 68' ( Коутиньо Филиппе ( 68') • Соарес Дуглас • Рамси Джакоб • Уоткинс Олли • Буэндия Эмилиано • Ингс Дэнни 76' ( Чуквуэмека Карни ( 76')
Запасные: Янг Эшли • Таргетт Мэтт • Арчер Камерон • Хейден Кейн • Стир Джед • Ироэгбунам Тим
Де Хеа Давид • Далот Диогу • Линделоф Виктор • Варан Рафаэль • Теллес Алекс • Фред Сантос • Матич Неманья • 31'Гринвуд Мэйсон 89' ( Ван де Бек Донни ( 89') • Фернандеш Бруну 46' 89' ( Лингард Джесси ( 89') • Эланга Энтони 78' ( Санчо Джедон ( 78') • Кавани Эдинсон
Запасные: Мата Хуан • Магуайр Гарри • Хитон Том • Джонс Фил • Хендерсон Дин
15 января. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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