Скоулз рекомендует «Манчестер Юнайтед» пригласить Конте

Пол Скоулз считает, что Ральф Рангник не готов тренировать клуб уровня «Манчестер Юнайтед». По мнению бывшего полузащитника «красных дьяволов», манкунианцам надо менять тренера в конце сезона. Пол обозначил кандидатуру того, кто должен, по его мнению, возглавить переживающий проблемные времена коллектив.

- Да, о Рангнике хорошо отзываются другие немецкие специалисты, как Клопп и Тухель, но он практически ничего не выиграл и приходит тренировать один из лучших клубов мира. «Манчестер Юнайтед» нужен наилучший из всех доступных вариантов, а они пошли по другому пути и это не укладывается у меня в голове. «МЮ» нужен один из пяти лучших тренеров в мире. Это Тухель, Гвардиола или Клопп, но они заняты. И я рекомендую обратить внимание на Антонио Конте. Руководство «МЮ» должно сделать все возможное, чтобы переманить Конте из «Тоттенхэма», - заявил Скоулз, слова которого приводит портал Goal.