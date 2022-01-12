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Скоулз рекомендует «Манчестер Юнайтед» пригласить Конте

12 Января 2022 • 15:07 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.00 3.55 2.30
15.01 20:30

Пол Скоулз считает, что Ральф Рангник не готов тренировать клуб уровня «Манчестер Юнайтед». По мнению бывшего полузащитника «красных дьяволов», манкунианцам надо менять тренера в конце сезона. Пол обозначил кандидатуру того, кто должен, по его мнению, возглавить переживающий проблемные времена коллектив.

 - Да, о Рангнике хорошо отзываются другие немецкие специалисты, как Клопп и Тухель, но он практически ничего не выиграл и приходит тренировать один из лучших клубов мира. «Манчестер Юнайтед» нужен наилучший из всех доступных вариантов, а они пошли по другому пути и это не укладывается у меня в голове. «МЮ» нужен один из пяти лучших тренеров в мире. Это Тухель, Гвардиола или Клопп, но они заняты. И я рекомендую обратить внимание на Антонио Конте. Руководство «МЮ» должно сделать все возможное, чтобы переманить Конте из «Тоттенхэма», - заявил Скоулз, слова которого приводит портал Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Антонио Конте
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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