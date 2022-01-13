Агбонлахор считает, что «МЮ» должен продать Роналду

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор заявил, что по его мнению, «Манчестер Юнайтед» должен продать Криштиану Роналду ближайшим летом.

«Перед приходом Роналду в «МЮ» лидером команды являлся Бруну Фернандеш. Сейчас же весь акцент делается на Криштиану. Да, он забил несколько важных мячей, но из-за него стали хуже играть Гринвуд и Рэшфорд. На месте «МЮ», я бы отпустил Роналду летом и дал бы сыграться вместе Рэшфорду, Гринвуду и Санчо», – подытожил Агбонлахор.

Напомним, что в этом сезоне 36-летний Криштиану сыграл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей в АПЛ, в которых отметился 8 голами и тремя ассистами. Сейчас команда находится на 7-м месте в турнирной таблице.