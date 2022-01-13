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Агбонлахор считает, что «МЮ» должен продать Роналду

13 Января 2022 • 01:00 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
2.90 3.50 2.40
15.01 20:30

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор заявил, что по его мнению, «Манчестер Юнайтед» должен продать Криштиану Роналду ближайшим летом.

«Перед приходом Роналду в «МЮ» лидером команды являлся Бруну Фернандеш. Сейчас же весь акцент делается на Криштиану. Да, он забил несколько важных мячей, но из-за него стали хуже играть Гринвуд и Рэшфорд. На месте «МЮ», я бы отпустил Роналду летом и дал бы сыграться вместе Рэшфорду, Гринвуду и Санчо», – подытожил Агбонлахор.

Напомним, что в этом сезоне 36-летний Криштиану сыграл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей в АПЛ, в которых отметился 8 голами и тремя ассистами. Сейчас команда находится на 7-м месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Габриэль Агбонлахор
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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