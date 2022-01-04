Рангник считает, что «МЮ» по делу уступил «Вулверхэмптону»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник на послематчевой пресс-конференции с «Вулверхэмптоном» заявил, что его команда играла хуже соперника и уступила по делу.

Сегодня мы не были хороши ни индивидуально, ни коллективно. «Вулвз» были лучшей командой из тех, с которыми мы играли. Они заслужили победу», – заявил Рангник после игры.

Напомним, что единственный гол в матче забил португалец Жоау Моутинью, для которого этот гол стал первым в сезоне. Поражение от «Вулверхэмптона» в 21-м туре не позволило «МЮ» воспользоваться поражением «Арсенала» в матче против «Манчестер Сити», поэтому отрыв от топ-4 все еще составляет 4 очка.