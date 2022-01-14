Рангник: «Меня удивило, насколько физически и тактически подготовлены аутсайдеры АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник посетил пресс-конференцию накануне поединка с «Астон Виллой» в рамках АПЛ, где затронул множество интересующих журналистов тем. В частности, немецкий специалист поговорил о стартовом отрезке свей карьеры в Англии.

«Я прекрасно понимал, что быстрого прогресса не будет. Но, мы сделали лишь несколько шагов, это не тот темп, на который рассчитывалось. Я был готов, что в Англии нет перерыва. При этом, я остался удивлен, насколько физически и тактически подготовлены аутсайдеры лиги. В матчах с ними никогда не было легко», - приводит слова Рангника Sky Sports.

Напомним, что встреча с «Астон Виллой» запланирована на 15 января. Начало – в 20:30 по московскому времени.