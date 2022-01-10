Бывший игрок «МЮ» призвал клуб приобрести Троссара и Биссума

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер призвал руководство клуба обратить внимание на двух игроков «Брайтона» – Леандро Троссара и Ива Биссума.

«Из тех игроков, которые сейчас играют в Англии, в первую очередь я бы позвал в «МЮ» Троссара и Биссума», – цитирует слова Паркера The Sun.

Отметим, что Биссума уже долгое время является трансферной целью многих клубов АПЛ. В прошлом сезоне в его услугах был заинтересован «Манчестер Сити», а в этом – «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Биссума в этом сезоне провел за «чаек» 14 матчей в АПЛ, в которых сумел отличиться одним ассистом. Что касается Троссара, бельгиец забил 4 гола и отдал одну голевую передачу в 18 играх Премьер-лиги.