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Фердинанд назвал недовольных игроков «МЮ» «паршивыми овцами»

14 Января 2022 • 23:05 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
2.85 3.45 2.45
Через 20 ч. 17 мин.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на происходящее внутри манкунианского коллектива. Напомним, что на днях английская пресса сообщила о целом ряде недовольных футболистов в составе команды.

«Играть за такой великий клуб – привилегия. Хотеть уйти – это нормально, но создавать вокруг этого хаос – нет. Когда-то подобное пытался устроить Уэйн Руни, но он услышал мнение партнеров и публично извинился.

Есть два типа игроков. Одни ведут себя достойно, таковым, например, является Донни ван де Бек, насколько мне известно. Второй тип – паршивые овцы. Они устраивают утечки в СМИ, сеют раздор в раздевалке и на тренировках. От них хочется поскорее избавиться», - цитирует Фердинанда Manchester Evening News.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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