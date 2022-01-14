Фердинанд назвал недовольных игроков «МЮ» «паршивыми овцами»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на происходящее внутри манкунианского коллектива. Напомним, что на днях английская пресса сообщила о целом ряде недовольных футболистов в составе команды.

«Играть за такой великий клуб – привилегия. Хотеть уйти – это нормально, но создавать вокруг этого хаос – нет. Когда-то подобное пытался устроить Уэйн Руни, но он услышал мнение партнеров и публично извинился.

Есть два типа игроков. Одни ведут себя достойно, таковым, например, является Донни ван де Бек, насколько мне известно. Второй тип – паршивые овцы. Они устраивают утечки в СМИ, сеют раздор в раздевалке и на тренировках. От них хочется поскорее избавиться», - цитирует Фердинанда Manchester Evening News.