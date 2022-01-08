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«Астон Вилла» хочет подписать Биссума

08 Января 2022 • 19:38 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.75 2.02
15.01 20:30

Новый клуб Стивена Джеррарда собирается укрепить центр поля хавбеком Ивом Биссума, у которого осталось 18 месяцев контракта с «Брайтоном», сообщает Sky Sports.

Клуб из Бирмингема обратил внимание на футболиста сразу же после подписания Филиппе Коутиньо из «Барселоны» на правах аренды.

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер сообщил, что в зимнее трансферное окно футболист никуда не уйдёт, а вопрос о его будущем будет отложен до лета.

Сейчас 25-летний малиец находится в расположении своей сборной на предстоящем розыгрыше Кубка Африки, который стартует уже в ближайшее воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Астон Вилла Ив Биссума
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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