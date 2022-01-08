«Астон Вилла» хочет подписать Биссума

Новый клуб Стивена Джеррарда собирается укрепить центр поля хавбеком Ивом Биссума, у которого осталось 18 месяцев контракта с «Брайтоном», сообщает Sky Sports.

Клуб из Бирмингема обратил внимание на футболиста сразу же после подписания Филиппе Коутиньо из «Барселоны» на правах аренды.

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер сообщил, что в зимнее трансферное окно футболист никуда не уйдёт, а вопрос о его будущем будет отложен до лета.

Сейчас 25-летний малиец находится в расположении своей сборной на предстоящем розыгрыше Кубка Африки, который стартует уже в ближайшее воскресенье.