Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Марсьяль отреагировал на слова Рангника – тренер заявил, что футболист отказался ехать на матч

16 Января 2022 • 10:14 Комментировать (4)
Астон Вилла
2:2
Манчестер Юнайтед
окончен

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2) в календарном матче Премьер-лиги. После игры рулевой «красных дьяволов» Ральф Рангник сообщил, что форвард Антони Марсьяль отказался ехать на игру. Француз отреагировал на слова тренера посредством публикации в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме».

«Я никогда не откажусь играть за «Манчестер Юнайтед». Я играл за клуб семь лет, и я никогда не проявлял и не буду проявлять неуважения к клубу и болельщикам», - написал Марсьяль.

Ранее сообщалось, что Антони Марсьяль в зимнее трансферное окно может перебраться из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Антони Марсьяль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
PoliticExpert
16 Января 2022 в 11:54
Ну, блин, началось, как в той басне "когда в друзьях согласья нет..".....
jUMPER
16 Января 2022 в 11:10
Даааа...механизм мани начал хандрить...))) срочно требуется опытный механик...)))
snk6565
16 Января 2022 в 10:52
Чудны дела твои, Господи...все пошло вразнос...одни говорят одно, другие делают другое...по ходу , пора менять голову у рыбы, с которой все и началось и продолжилось
NOBODY
16 Января 2022 в 10:21
вот кому верить - Рангнику, который приперся в выходной день тренироваться и был удивлен, что никого нет, или игроку?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.01  17:00 Вест Хэм ... Лидс
16.01  17:00 Ливерпуль ... Брентфорд 1.25 6.00 11.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Января
11:20 · Англия. Премьер-лига
​Перишич может перейти в топ-клуб АПЛ
10:14 · Англия. Премьер-лига
​Марсьяль отреагировал на слова Рангника – тренер заявил, что футболист отказался ехать на матч 4
03:47 · Англия. Чемпионшип
«Сток Сити» усилился игроком «Челси»
00:48 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» заинтересовался вратарем «Манчестер Юнайтед»
00:37 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» уволил Бенитеса – журналист
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» передумал покупать полузащитника «Барселоны»
15 Января
23:52 · Англия. Премьер-лига
​Джеррард: «Если бы мы играли все 90 минут так, как во втором тайме, могли бы обыграть «МЮ»
23:42 · Англия. Премьер-лига
​Рангник сообщил об отказе нападающего «Манчестер Юнайтед» ехать на матч 2
23:33 · Англия. Премьер-лига
​Рангник: «Это был лучший матч «Манчестер Юнайтед» под моим руководством» 7
23:29 · Англия. Премьер-лига
​Бруну Фернандеш: «Мы заслуживали большего» 1
23:06 · Англия. Премьер-лига
​Коутиньо: «Я скучал по АПЛ» 1
22:56 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» собрал совет директоров – Бенитеса могут уволить
22:39 · Англия. Премьер-лига
В ближайшие дни будет объявлено о контракте Эриксена с одним из клубов АПЛ
22:39 · Англия. Премьер-лига
​«Вулверхэмптон» в субботнем матче забил 17% от голов в этом чемпионате
22:33 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо в дебютном матче помог «Астон Вилле» уйти от поражения в игре с «МЮ» 7
Все новости
Рекомендуем