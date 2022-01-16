​Марсьяль отреагировал на слова Рангника – тренер заявил, что футболист отказался ехать на матч

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2) в календарном матче Премьер-лиги. После игры рулевой «красных дьяволов» Ральф Рангник сообщил, что форвард Антони Марсьяль отказался ехать на игру. Француз отреагировал на слова тренера посредством публикации в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме».

«Я никогда не откажусь играть за «Манчестер Юнайтед». Я играл за клуб семь лет, и я никогда не проявлял и не буду проявлять неуважения к клубу и болельщикам», - написал Марсьяль.

Ранее сообщалось, что Антони Марсьяль в зимнее трансферное окно может перебраться из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью».