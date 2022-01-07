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Коутиньо близок к уходу из «Барселоны» в «Астон Виллу»

07 Января 2022 • 00:29 Комментировать (1)
Гранада
...
Барселона
4.70 4.00 1.72
08.01 20:30

«Барселона» и «Астон Вилла» существенно продвинулись в вопросе перехода полузащитника Филиппе Коутиньо. Как сообщает журналист Тони Хуанмарти в «Твиттере», стороны договорились о том, что трансфер будет оформлен на правах аренды. Вопрос только в сроках.

Клуб Стивена Джеррарда хотел бы заполучить бразильца на полгода, в то время как каталонцы надеются окончательно избавиться от футболиста, который стал трансферной катастрофой для клуба. «Барселона» стремится заключить арендный контракт до лета 2023 года, то есть, до конца запланированного ранее пребывания Коутиньо в сине-гранатовых цветах. «Астон Вилла» против, так как растет риск того, что бразилец себя не проявит, к тому же и плата за аренду вырастет.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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ГРАНАДА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
07 Января 2022 в 01:08
О,там ему и место. Я без сарказма
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