Источник: «Атмосфера в раздевалке «МЮ» ужасная, футболисты недовольны Рангником»

«Манчестер Юнайтед» продолжает испытывать огромные трудности в английской Премьер-лиге – в понедельник манкунианцы проиграли «Вулверхэмптону», чем еще сильнее усугубили ситуацию.

Журналисту The Mirror Дэвиду Макдонеллу удалось разузнать, как сами футболисты отреагировали на очередную провальную игру. Как стало известно, дела у тренера Ральфа Рангника действительно плохи.

11 игроков недовольны тем, что немец не сдержал обещание и не предоставляет им игровую практику. Также большинство состава разочаровалось в методах работы специалиста – они не могут привыкнуть к новой тактике, а также удивлены низким уровнем ассистентов Рангника.

«Атмосфера в раздевалке «МЮ» ужасная. Кажется, на команду ожидают огромные проблемы», - сообщил Макдонелл, процитировав слова анонимного источника.