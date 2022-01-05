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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Источник: «Атмосфера в раздевалке «МЮ» ужасная, футболисты недовольны Рангником»

05 Января 2022 • 00:21 Комментировать
Астон Вилла
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Манчестер Юнайтед
3.55 3.85 1.95
15.01 20:30

«Манчестер Юнайтед» продолжает испытывать огромные трудности в английской Премьер-лиге – в понедельник манкунианцы проиграли «Вулверхэмптону», чем еще сильнее усугубили ситуацию.

Журналисту The Mirror Дэвиду Макдонеллу удалось разузнать, как сами футболисты отреагировали на очередную провальную игру. Как стало известно, дела у тренера Ральфа Рангника действительно плохи.

11 игроков недовольны тем, что немец не сдержал обещание и не предоставляет им игровую практику. Также большинство состава разочаровалось в методах работы специалиста – они не могут привыкнуть к новой тактике, а также удивлены низким уровнем ассистентов Рангника.

«Атмосфера в раздевалке «МЮ» ужасная. Кажется, на команду ожидают огромные проблемы», - сообщил Макдонелл, процитировав слова анонимного источника.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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