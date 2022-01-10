Клуб Руни нашел усиление в «Манчестер Юнайтед»

Аутсайдер Чемпионшипа «Дерби Каунти» заинтересован в аренде 19-летнего вингера «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло.

По сообщениям Daily Mail, в аренде ивуарийца лично заинтересован главный тренер «Дерби» Уэйн Руни, который является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед».

Амад Диалло провел в этом сезоне всего один матч за «МЮ», который пришелся на домашнюю ничью против «Янг Бойз» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. «Дерби Каунти» сейчас идет на последнем месте в Чемпионшипе с 11 очками в активе. В этом сезоне клуб был оштрафован на 21 пункт из-за финансовых нарушений.