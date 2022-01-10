Динь приближается к «Астон Вилле»

После ссоры с главным тренером «Эвертона» Рафой Бенитесом, ожидается, что французский левый защитник Лука Динь сменит клуб уже в январе. «Ириски» уже подписали на смену украинца Виталия Миколенко.

В наиболее выгодном положении в настоящий момент находится «Астон Вилла». Журналист Фабрицио Романо сообщает, что стороны имеют принципиальное соглашение. Динь сам заинтересован в трансфере, и причин для успешной сделки всё больше и больше.

В «Астон Вилле» французский левый защитник будет конкурировать с англичанином Мэттом Таргетом.

Люка Динь может стать вторым топ-усилением для команды Стивена Джеррарда после Филиппе Коутиньо.