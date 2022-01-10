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Динь приближается к «Астон Вилле»

10 Января 2022 • 17:46 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.70 2.03
15.01 20:30

После ссоры с главным тренером «Эвертона» Рафой Бенитесом, ожидается, что французский левый защитник Лука Динь сменит клуб уже в январе.  «Ириски» уже подписали на смену украинца Виталия Миколенко. 

В наиболее выгодном положении в настоящий момент находится «Астон Вилла». Журналист Фабрицио Романо сообщает, что стороны имеют принципиальное соглашение. Динь сам заинтересован в трансфере, и причин для успешной сделки всё больше и больше.  

В «Астон Вилле» французский левый защитник будет конкурировать с англичанином Мэттом Таргетом. 

Люка Динь может стать вторым топ-усилением для команды Стивена Джеррарда после Филиппе Коутиньо.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Рафа Бенитес Лука Динь
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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