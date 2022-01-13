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Динь утверждает, что перешел в «Астон Виллу» из-за Джеррарда

13 Января 2022 • 23:37 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
2.85 3.50 2.40
15.01 20:30

Новичок «Астон Виллы» Люка Динь в своем первом интервью в качестве игрока клуба заявил, что ключевое влияние на решение о его переходе оказал главный тренер «вилланов» – Стивен Джеррард.

«Это был ключевой фактор. Я перешел в клуб из-за тренера. У нас состоялись очень приятные встречи. Я почувствовал его желание победить. Это как раз то, что мне нужно», – цитирует Диня клубный канал «Вилла ТВ».

Напомним, что Люка Динь перешел в «Астон Виллу» из «Эвертона» за 30 миллионов евро. Ранее у него состоялся конфликт с тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом, под руководством которого Джеррард выступал в «Ливерпуле» с 2004 по 2010 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Люка Динь Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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