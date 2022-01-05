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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник попросил экс-ассистента Фергюсона стабилизировать обстановку в раздевалке «МЮ»

05 Января 2022 • 23:04 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.55 3.85 1.95
15.01 20:30

После матча с «Вулверхэмптоном» в расположении «Манчестер Юнайтед» назрел очередной кризис – в раздевалке команды образовалась ужасная атмосфера, а некоторые футболисты остались недовольны невыполненными обещаниями новоиспеченного наставника Ральфа Рангника.

В связи с этим, немецкий специалист обратился к тренеру Майку Фелану, который с 2008 года считался «правой рукой» сэра Алекса Фергюсона. Рангник попросил своего ассистента объединить коллектив и предотвратить дальнейший беспорядок, ведь команда поделилась на множество групп.

Источник The Telegraph отмечает, что Рангник около двух часов обсуждал с Феланом сложившуюся ситуацию, пытаясь найти решение проблемы.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Майк Фелан
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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