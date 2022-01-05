Рангник попросил экс-ассистента Фергюсона стабилизировать обстановку в раздевалке «МЮ»

После матча с «Вулверхэмптоном» в расположении «Манчестер Юнайтед» назрел очередной кризис – в раздевалке команды образовалась ужасная атмосфера, а некоторые футболисты остались недовольны невыполненными обещаниями новоиспеченного наставника Ральфа Рангника.

В связи с этим, немецкий специалист обратился к тренеру Майку Фелану, который с 2008 года считался «правой рукой» сэра Алекса Фергюсона. Рангник попросил своего ассистента объединить коллектив и предотвратить дальнейший беспорядок, ведь команда поделилась на множество групп.

Источник The Telegraph отмечает, что Рангник около двух часов обсуждал с Феланом сложившуюся ситуацию, пытаясь найти решение проблемы.