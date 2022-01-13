Рангник назвал де Хеа одним из лучших вратарей мира

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что считает голкипера Давида де Хеа одним из лучших вратарей мира. Немецкий специалист сравнил его с другим топ-вратарем – Мануэлем Нойером из мюнхенской «Баварии».

«Де Хеа и Нойер определенно входят в топ-5 лучших вратарей в мире, а возможно и в топ-3. Они оба в фантастической форме, оба отлично играют на линии и контролируют штрафную площадь», – подытожил Рангник, который ранее работал руководителем по спорту в московском «Локомотиве».

Отметим, что в этом сезоне Давид де Хеа провел 19 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. В четырех из этих матчей испанец помог своей команде сохранить ворота сухими.