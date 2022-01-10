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Туанзебе оказался в «Наполи» из-за Джеррарда

10 Января 2022 • 22:12 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.70 2.03
15.01 20:30

Агент Акселя Туанзебе заявил, что защитник стал игроком «Наполи» из-за нынешнего тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда.

Агент считает, что данный трансфер произошёл из-за исторического соперничества  «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Футболист не являлся первым выбором Джеррарда на позиции центрального защитника и оказался не нужен тренеру.

Сам Туанзебе хотел остаться в «Астон Вилле», но из-за недостатка игровой практики и заманчивого предложения «Наполи» решил сменить клуб.

Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года, его переход в «Наполи» оформлен на правах аренды до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Стивен Джеррард Наполи Астон Вилла Аксель Туанзебе
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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