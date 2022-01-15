​Рангник сообщил об отказе нападающего «Манчестер Юнайтед» ехать на матч

«Манчестер Юнайтед» неудачно выступил в субботу вечером, добившись лишь ничьей в гостях у «Астон Виллы» (2:2) в календарном матче Премьер-лиги. После игры Ральф Рангник сообщил об отказе одного из футболистов ехать на игру. Речь идёт о нападающем Антони Марсьяле.

«Он не пожелал быть в команде. Вот почему он не поехал с нами вчера», - слова Рангника приводятся на сайте BBC.

Антони Марсьяль хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за недостатка игрового времени. Агент игрока говорил об этом ещё в начале зимы. Поговаривают, что Марсьяль в скором времени перейдёт в испанскую «Севилью».

Следующий матч «МЮ» проведёт уже 19 января – соперником «красных дьяволов» будет «Брентфорд».