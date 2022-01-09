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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» намерена подписать ещё двух именитых новичков

09 Января 2022 • 21:28 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.70 2.03
15.01 20:30

«Астон Вилла» намерена солидно усилиться в зимнее трансферное окно, чтобы конкурировать за высокие места в английской Премьер-лиге во второй половине сезона. Помимо Филиппе Коутиньо, клуб нацелился еще на двух звездных футболистов.

По информации британского издания The Mirror, пополнить состав команды Стивена Джеррарда может полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи. Как сообщалось ранее, туринцы готовы отпустить игрока даже бесплатно.

Более того, «Астон Вилла» попытается включиться в борьбу за левого защитника «Эвертона» Люку Диня. Журналист Николо Скира уверяет, что стороны даже продвинулись в переговорах по возможному переходу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эвертон Люка Динь Астон Вилла Аарон Рэмзи
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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