Лингард летом может уйти в «Тоттенхэм»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии летом может перейти в лондонский «Тоттенхэм».

Представители «Тоттенхэма» уже обсудили с Лингардом возможный переход в лондонскую команду летом, сообщает ВВС.

Напомним, что в сентябре 2021 года Джесси Лингард отказался подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед» и как раз после завершения нынешнего сезона 29-летний футболист станет свободным агентом. В данный момент также нет уверенности, что Лингард остаётся в «Манчестер Юнайтед» так как он не особо доволен своим игровым временем.

В нынешнем сезоне Джесси Лингард провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах лишь 13 матчей, забил два гола и отметился одной голевой передачей.