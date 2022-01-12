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Лингард летом может уйти в «Тоттенхэм»

12 Января 2022 • 02:20 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
3.00 3.55 2.30
15.01 20:30

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии летом может перейти в лондонский «Тоттенхэм».

Представители «Тоттенхэма» уже обсудили с Лингардом возможный переход в лондонскую команду летом, сообщает ВВС.

Напомним, что в сентябре 2021 года Джесси Лингард отказался подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед» и как раз после завершения нынешнего сезона 29-летний футболист станет свободным агентом. В данный момент также нет уверенности, что Лингард остаётся в «Манчестер Юнайтед» так как он не особо доволен своим игровым временем.

В нынешнем сезоне Джесси Лингард провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах лишь 13 матчей, забил два гола и отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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