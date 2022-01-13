Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду: «Когда мне было 18, я прислушивался к старшим, а нынешнее поколение не воспринимает критику»

13 Января 2022 • 20:14 Комментировать (1)
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
2.85 3.50 2.45
15.01 20:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился своими переживаниями касательно провального пока для его клуба сезона. В частности, португалец намекнул, что всей команде необходимо изменить свое отношение к делу.

«Когда мне было 18, то я прислушивался к старшим футболистам, когда они давали мне советы. Я понимал, что они более опытные и уже в своей жизни сталкивались с многими проблемами. Нынешнее же поколение не воспринимает критику. Это не про наших игроков (прим. – в «МЮ»), а в целом. У меня есть дети, поверьте, я знаю, о чем говорю. Если ты не хочешь получать помощь, какие-то советы, то просто работай и делай все возможное, чтобы принести пользу команде», - цитирует Роналду издание Manchester Evening News.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
13 Января 2022 в 21:00
Последнее время все чаще публикаций посвещается Рону и Месси как будто больше тем не осталось...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
21:29 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» начал работу по двум трансферам – «сороки» отправили запросы в другие клубы слухи
20:50 · Англия. Премьер-лига
У защитника Рубена Диаша в текущем сезоне столько же результативных действий в АПЛ, чем у 100-миллионого Грилиша
20:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» работает над арендой Артура
20:19 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на Лофтус-Чика
20:14 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Когда мне было 18, я прислушивался к старшим, а нынешнее поколение не воспринимает критику» 1
18:59 · Англия. Премьер-лига
Агент Головина не стал отрицать интерес «Ньюкасла» к нападающему
18:01 · Англия. Премьер-лига
Роналду заявил, что чувствует себя «на 30 лет» 5
16:45 · Англия. Премьер-лига
Первое трансферное окно новых владельцев «Ньюкасл»: основные цели
16:22 · Англия. Чемпионшип
«Наполи» проявляет серьёзный интерес к защитнику «Фулхэма»
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Мы открыты» - Артета подтвердил интерес «Арсенала» к Влаховичу
14:39 · Англия. Премьер-лига
Футболисты «Тоттенхэма» опасаются, что Конте уйдёт уже зимой слухи
13:36 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 15 января 2022
13:04 · Англия. Премьер-лига
Неймар опередил Роналду в заработке за минуту игрового времени в 2021 году 1
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» объявила о трансфере экс-защитника «Барселоны» официально
12:43 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 15 января 2022
Все новости
Рекомендуем