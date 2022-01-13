Роналду: «Когда мне было 18, я прислушивался к старшим, а нынешнее поколение не воспринимает критику»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился своими переживаниями касательно провального пока для его клуба сезона. В частности, португалец намекнул, что всей команде необходимо изменить свое отношение к делу.

«Когда мне было 18, то я прислушивался к старшим футболистам, когда они давали мне советы. Я понимал, что они более опытные и уже в своей жизни сталкивались с многими проблемами. Нынешнее же поколение не воспринимает критику. Это не про наших игроков (прим. – в «МЮ»), а в целом. У меня есть дети, поверьте, я знаю, о чем говорю. Если ты не хочешь получать помощь, какие-то советы, то просто работай и делай все возможное, чтобы принести пользу команде», - цитирует Роналду издание Manchester Evening News.