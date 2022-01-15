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​Бруну Фернандеш: «Мы заслуживали большего»

15 Января 2022 • 23:29 Комментировать (1)
Астон Вилла
2:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дал комментарий после ничьей с «Астон Виллой» (2:2). По ходу игры манкунианцы растранжирили преимущество в два гола.

«У нас были идеальные шансы, чтобы забить больше. Мы могли забить третий гол и поставить точку, но мы не воспользовались шансами в контратаках и дали шанс соперникам. Сложно принять результат, ведь я думаю, что мы контролировали игру.

Наше выступление было лучше, чем итоговый результат. Мы заслуживали большего, но главное не то, чего ты заслуживаешь, а сколько очков ты набираешь. Нам многое нужно улучшить», - сказал Фернандеш Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
15 Января 2022 в 23:32
Конечно, вы заслуживали продуть... Даже автобус Симеоне смотрится интереснее... Хе...
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окончен Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон 2.25 3.10 3.55
окончен Ньюкасл 1:1 Уотфорд 2.03 3.60 3.60
окончен Норвич 2:1 Эвертон 3.80 3.35 2.05
окончен Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед 2.85 3.45 2.45
16.01  17:00 Ливерпуль ... Брентфорд 1.25 6.00 11.50
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