​Бруну Фернандеш: «Мы заслуживали большего»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дал комментарий после ничьей с «Астон Виллой» (2:2). По ходу игры манкунианцы растранжирили преимущество в два гола.

«У нас были идеальные шансы, чтобы забить больше. Мы могли забить третий гол и поставить точку, но мы не воспользовались шансами в контратаках и дали шанс соперникам. Сложно принять результат, ведь я думаю, что мы контролировали игру.

Наше выступление было лучше, чем итоговый результат. Мы заслуживали большего, но главное не то, чего ты заслуживаешь, а сколько очков ты набираешь. Нам многое нужно улучшить», - сказал Фернандеш Sky Sports.