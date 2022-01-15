Иан Харт вспомнил, как однажды Рой Кин пообещал «порвать его на куски»

Бывший защитник «Лидса» и сборной Ирландии немало времени провел в компании Роя Кина - и он, как никто другой, знает, как опасно было злить прославившегося своим необузданным характером полузащитника «Манчестер Юнайтед». О свирепом характере Кина свидетельствует история, которую рассказал Харт - она относится к тому времени, когда их клубы напрямую соперничали в АПЛ:

- Как-то накануне матча, в котором как раз должны были встретиться наши команды, «Лидс» и «Манчестер Юнайтед», мы оказались вместе в связи с делами сборной. Выпив по пиву, мы решили расходиться и тут он сказал мне - «слушай, Иан, ты действительно отличный парень, но в субботу я тебя порву на куски, как сволочь»! Такой у него характер, я очень уважаю его», - вспоминает Харт, слова которого приводит ilposticipo.it.