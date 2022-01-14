«Боруссия» Дортмунд нацелилась на игрока «МЮ»

Дортмундская «Боруссия» нацелилась на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло. По сообщениям английского The Sun, речь идет о краткосрочной аренде до конца сезона.

Отметим, что в этом сезоне ивуариец не появлялся на поле в составе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Из-за высокой конкуренции в атаке футболист понимает, что ему нужно найти клуб, в котором он будет получать больше игровой практики.

Ранее сообщалось об интересе к Диалло со стороны «Дерби Каунти», который на данный момент возглавляет бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. Однако, официального предложения «бараны» пока что не делали.