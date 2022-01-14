Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» задумался о подписании нового контракта с Рэшфордом

14 Января 2022 • 02:51 Комментировать (1)
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
2.85 3.50 2.40
15.01 20:30

Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд может подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед».

24-летний Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», а его нынешнее соглашение действует ещё полтора года. При этом «Манчестер Юнайтед» может автоматически продлить его ещё на один сезон, но руководство клуба всерьёз задумалось о подписании нового более длительного контракта, сообщает ESPN.

На портале Transfermarkt Маркус Рэшфорд оценивается в 85 миллионов евро. За сборную Англии форвард провёл 46 матчей и забил 12 голов.

В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 15 матчей, забил три гола и отметился одной голевой передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.01  23:00 Брайтон ... Кристал Пэлас 2.08 3.20 3.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Января
03:03 · Англия. Премьер-лига
«Кардифф» взял в аренду защитника «Лидса»
02:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» задумался о подписании нового контракта с Рэшфордом 1
02:13 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» требует круглую сумму за своего центрального защитника 1
02:06 · Англия. Премьер-лига
Фабиан Руис может перебраться в «Манчестер Юнайтед» 1
00:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал запрос по Камара из «Марселя» 1
00:28 · Англия. Кубок лиги
«Кубковое зрелище»: «Арсенал» и «Ливерпуль» 72 минуты не могли пробить в створ ворот 1
00:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжает попытки вернуть Эмерсона Палмьери из аренды – лондонцы готовы заплатить «Лиону» компенсацию 1
00:02 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на Кулушевски 1
13 Января
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - наиболее пострадавший от «Ливерпуля» клуб с тех пор, как Клопп начал работать с мерсисайдцами 1
23:37 · Англия. Премьер-лига
Динь утверждает, что перешел в «Астон Виллу» из-за Джеррарда 1
23:29 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет приобрести Обамеянга 1
23:26 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган назвал имена троих лучших игроков в мире, забыв про Месси и Роналду 1
23:24 · Англия. Кубок лиги
Джака удалился в матче с «Ливерпулем» - никто в Англии с момента его дебюта так часто не получал красные карточки 2
23:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» будет наказывать болельщиков, которые выбегают на поле 1
22:57 · Англия. Премьер-лига
В Испании сообщили, что Гвардиола обратился к руководству «Сити» с требованием перехватить Холанна 1 слухи
Все новости
Рекомендуем