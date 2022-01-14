«Манчестер Юнайтед» задумался о подписании нового контракта с Рэшфордом

Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд может подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед».

24-летний Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», а его нынешнее соглашение действует ещё полтора года. При этом «Манчестер Юнайтед» может автоматически продлить его ещё на один сезон, но руководство клуба всерьёз задумалось о подписании нового более длительного контракта, сообщает ESPN.

На портале Transfermarkt Маркус Рэшфорд оценивается в 85 миллионов евро. За сборную Англии форвард провёл 46 матчей и забил 12 голов.

В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 15 матчей, забил три гола и отметился одной голевой передачей.