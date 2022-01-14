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Гари Невилл метит в мэры Манчестера

14 Января 2022 • 19:13 Комментировать (5)
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
2.90 3.50 2.40
Через 23 ч. 49 мин.

Экс-оборонец «Манчестер Юнайтед» развивает свою политическую карьеру - Гари Невилл собирается принять участие в выборах мэра Манчестера в 2024 году. Об этом сообщает The Guardian. Бывший футболист состоит в Лейбористской партии и не так давно выступил с критикой в адрес Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании.

Посмотрим, хватит ли у Нэвилла решимости довести свое намерение до конца, а самое главное - удастся ли ему убедить голосовать за него ту часть горожан, которая поддерживает не «МЮ», а «горожан»?

Среди бывших футболистов наиболее блистательную политическую карьеру выстроил обладатель «Золотого мяча - 1995» Джордж Веа - ему удалось стать впоследствии президентом своей родной Либерии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
crocodile
14 Января 2022 в 20:04
а из бывших такцицтов лучше всего вышло у шпуньтика)
Underdog !
14 Января 2022 в 19:43
Не ну а чё…. Рассказывать другим как и что нужно правильно делать он умеет….. Правда у самого ничего не получается…
Vityay-Roy
14 Января 2022 в 20:10
Хорошо, что из вас вышел способный и очень умный...балабол, у которого всё получается)))
Underdog !
14 Января 2022 в 20:27
Как я люблю ловить на словах таких неадекватов как ты)))) давай теперь пруф моего балабольством. Сказал А,говори Б)))
snk6565
14 Января 2022 в 19:39
То то он такой активный и принципиальный стал...метит по дороге Кличко)))))
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14.01  23:00 Брайтон ... Кристал Пэлас 2.10 3.25 3.90
15.01  15:30 Манчестер Сити ... Челси 1.70 3.75 5.30
15.01  18:00 Норвич ... Эвертон 3.70 3.50 2.05
15.01  18:00 Вулверхэмптон ... Саутгемптон 2.30 3.15 3.40
15.01  18:00 Ньюкасл ... Уотфорд 2.08 3.65 3.45
15.01  20:30 Астон Вилла ... Манчестер Юнайтед 2.90 3.50 2.40
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