Гари Невилл метит в мэры Манчестера

Экс-оборонец «Манчестер Юнайтед» развивает свою политическую карьеру - Гари Невилл собирается принять участие в выборах мэра Манчестера в 2024 году. Об этом сообщает The Guardian. Бывший футболист состоит в Лейбористской партии и не так давно выступил с критикой в адрес Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании.

Посмотрим, хватит ли у Нэвилла решимости довести свое намерение до конца, а самое главное - удастся ли ему убедить голосовать за него ту часть горожан, которая поддерживает не «МЮ», а «горожан»?

Среди бывших футболистов наиболее блистательную политическую карьеру выстроил обладатель «Золотого мяча - 1995» Джордж Веа - ему удалось стать впоследствии президентом своей родной Либерии.