«МЮ» разрешит Марсьялю уйти в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может покинуть команду в это трансферное окно. По сообщениям Manchester Evening News, клуб позволит французу уйти в аренду в этом месяце, если по игроку поступит выгодное предложение.

«Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы новый клуб полностью платил зарплату Марсьяля. В качестве платы за аренду «красные дьяволы» будут требовать от заинтересованных клубов свыше семи миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне АПЛ Марсьяль появлялся на поле 7 раз. В этих матчах французский форвард сумел отметиться лишь одним забитым мячом. Слухи о потенциальном уходе игрока появились еще осенью.