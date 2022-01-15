​Коутиньо: «Я скучал по АПЛ»

Филиппе Коутиньо в субботу вечером вернулся в Премьер-лигу после перерыва длиной в четыре года. Выйдя на замену в игре «Астон Виллы» против «Манчестер Юнайтед», бразилец забил гол и принёс своей команде ничью 2:2.

«Я скучал по таким играм и по АПЛ», - сказал Коутиньо после игры в интервью Sky Sports. «Я очень рад оказаться здесь. Сегодня мы верили до конца, и мы не проиграли.

Нервничал ли я? Да, немного. Я счастлив провести первую игру. Хочу усердно работать, чтобы становиться лучше.

За время моего отсутствия в АПЛ у меня было много взлётов и падений. Теперь это в прошлом. Я здесь, и я сосредоточен на целях клуба», - подчеркнул бразилец.