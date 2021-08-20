Дни Сауля Ньигеса в мадридском «Атлетико» сочтены, остается только узнать, где испанец продолжит свою карьеру. Отметим, что ранее наставник «матрасников» Диего Симеоне подтвердил уход полузащитника.

Согласно информации, предоставленной британским изданием Metro, руководство «Атлетико» предложило услуги Сауля лондонскому «Челси». Несмотря на то, что английский клуб считал своей приоритетной целью на эту позицию Деклана Райса из «Вест Хэма», «синих» заинтересовала кандидатура 26-летнего футболиста. Сообщается, что он нравится своим стилем игры главному тренеру Томасу Тухелю.

Также различные СМИ пишут о том, что представители игрока уже провели несколько этапов переговоров с «Манчестер Юнайтедом» и «Ливерпулем».