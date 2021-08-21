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Англия. Премьер-лига

Восемь футболистов основной обоймы «Арсенала» могут не сыграть в следующем поединке

21 Августа 2021 • 00:38 Комментировать
Арсенал
...
Челси
4.30 3.80 1.80
22.08 18:30
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Лондонский «Арсенал» потенциально теряет восьмерых футболистов основной обоймы перед дерби с «Челси». Об этом сообщает TransferMarketWeb.

По данным источника, защитник Габриэль и полузащитники Томас Парти и Эдди Нкетиа не примут участия в матче из-за травм. Вратарь Алекс Рунарссон, полузащитник Виллиан, а также нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт ещё не выздоровели от коронавируса. А только прибывшему из «Реала» Мартину Эдегору ещё нужно сделать рабочую визу, наличие которой позволит норвежцу выступать за «канониров».

Матч «Арсенала» и «Челси» пройдёт 22 августа и начнется в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон
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