Лукаку: «Постараюсь сделать так, чтобы за меня говорила игра на футбольном поле

Бельгийский форвард лондонского «Челси» Ромелу Лукаку выступил с интервью в эфире официального телеканала «синих» после победы над земляками из «Арсенала» (2:0).

«Я очень счастлив, так как мне повезло подписать пятилетнее соглашение с этим прекрасным клубом. Я постараюсь сделать так, чтобы за меня говорила моя игра на поле. Хочу достичь максимума за эти годы», - сказал футболист.

Ромелу Лукаку отличился за «Челси» в первом же поединке, замкнув прострел Риса Джеймса ударом в касание. «Аристократы» не пострадали от выстрелов «канониров», переиграв оппонента всухую.