Обамеянг хочет остаться в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не намерен покидать лондонский клуб, передаёт Express Sport. По данным источника, габонец не будет рассматривать предложения других клубов в это трансферное окно.

Сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в «Барселоне», однако сам нападающий не заинтересован в смене клуба. Его контракт с «канонирами» действует до середины 2023 года.

Напомним, что Обамеянг стал игроком «Арсенала» в 2018 году, перейдя из «Боруссии» Дортмунд за 63,75 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей в АПЛ, в которых забил десять голов и отдал три результативные передачи.