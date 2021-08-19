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Англия. Премьер-лига

Обамеянг хочет остаться в «Арсенале»

19 Августа 2021 • 15:09 Комментировать
Арсенал
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Челси
4.30 3.80 1.80
22.08 18:30
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не намерен покидать лондонский клуб, передаёт Express Sport. По данным источника, габонец не будет рассматривать предложения других клубов в это трансферное окно.

Сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в «Барселоне», однако сам нападающий не заинтересован в смене клуба. Его контракт с «канонирами» действует до середины 2023 года.

Напомним, что Обамеянг стал игроком «Арсенала» в 2018 году, перейдя из «Боруссии» Дортмунд за 63,75 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей в АПЛ, в которых забил десять голов и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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